 
«  
  »

Евакуацію з Маріуполя переносять: окупанти продовжують обстріли міста й околиць

маріуполь

Про це повідомляє Маріупольська міська рада, передає Еспресо.TV.

Як відомо, евакуація мирних жителів із Маріуполя мала розпочатися об 11:00, однак з метою безпеки вона переноситься.

«Російська сторона не дотримується режиму тиші та продовжила обстріл самого Маріуполя та його околиць, з метою безпеки евакуація населення переноситься», — йдеться у повідомленні.

Людей просять розійтись та сховатись в укриття. Додаткову інформацію про евакуацію влада обіцяє повідомити скоро. А зараз, за даними міськради, тривають перемовини з РФ щодо встановлення режиму тиші та гарантування безпечного гуманітарного коридору.

5 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина
function checkLoginState() { FB.getLoginStatus(function(response) { statusChangeCallback(response); }); }

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  