Евакуацію з Маріуполя переносять: окупанти продовжують обстріли міста й околиць

Про це повідомляє Маріупольська міська рада, передає Еспресо.TV.

Як відомо, евакуація мирних жителів із Маріуполя мала розпочатися об 11:00, однак з метою безпеки вона переноситься.

«Російська сторона не дотримується режиму тиші та продовжила обстріл самого Маріуполя та його околиць, з метою безпеки евакуація населення переноситься», — йдеться у повідомленні.

Людей просять розійтись та сховатись в укриття. Додаткову інформацію про евакуацію влада обіцяє повідомити скоро. А зараз, за даними міськради, тривають перемовини з РФ щодо встановлення режиму тиші та гарантування безпечного гуманітарного коридору.