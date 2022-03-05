Блинкен провел в Польше переговоры о безопасности и беженцах

Блинкен похвалил Польшу, входящую в НАТО, за ее реакцию на действия России. В Польше находятся около 10 000 американских военнослужащих США, более половины из которых прибыли в последние недели.

«Польша делает жизненно важную работу, чтобы отреагировать на этот кризис. Она многое сделала для содействия безопасности Украины», — сказал Блинкен, выступая на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау в Жешуве.

Госдепартамент сообщил, что Блинкен обсудит вопросы безопасности и гуманитарной помощи в связи с вторжением и поблагодарит Польшу за прием беженцев, перемещенных в результате боевых действий в Украине.

К концу выходных число беженцев может возрасти до 1,5 миллиона с нынешних 1,3 миллиона, заявил в субботу глава агентства ООН по делам беженцев.

Рау сказал, что Польша будет и впредь принимать беженцев независимо от национальности, расы и религии: «Нападение на Украину уже изменило Европу и ее чувство безопасности».

Польша не примет никаких территориальных изменений, вызванных «неспровоцированной незаконной агрессией», добавил он.

Польша также создает центр документирования военных преступлений, совершенных в Украине. Рау сказал, что обсуждал с Блинкеном сотрудничество с США по этому вопросу.

«Из-за собственного болезненного опыта в прошлом Польша будет требовать судебного преследования военных преступников», – сказал Рау, особо упомянув бомбардировку нацистами города Велюнь, который иногда называют «Польской Герникой», в начале Второй мировой войны.

Россия описывает свои действия как «специальную военную операцию», а не вторжение, и заявляет, что ее цель — разоружить Украину, противостоять тому, что она считает агрессией НАТО, и захватить украинских лидеров, которых она называет неонацистами.

Блинкен прибыл в Польшу из Брюсселя, где в пятницу он встретился с министрами иностранных дел альянса НАТО, группы G7 и Европейского Союза, чтобы обсудить усилия Запада по сдерживанию России с помощью программы жестких санкций.

В Польше он также встретится с двухпартийной делегацией Конгресса США во главе с председателем комитета Палаты представителей по иностранным делам демократом Грегори Миксом, и его заместителем, республиканцем Майклом МакКолом.

Члены НАТО оказывают военную помощь правительственным силам Украины для борьбы с российскими военными. Но альянс отклонил требования Украины ввести бесполетную зону над страной, заявив, что это может спровоцировать гораздо более широкий и еще более опасный конфликт.