Більшість американців підтримує нафтове ембарго Росії — соцопитування

Переважна двопартійна більшість американців вважає, що Сполучені Штати повинні припинити купувати російську нафту і газ.

Такими є дані опитування проведеного Reuters/Ipsos у четвер і п’ятницю, повідомляє «Еспресо.TV«.

80% опитаних американців заявили, що Сполучені Штати повинні припинити купувати російську нафту. При цьому, близько 62% респондентів заявили, що платити більше за паливо та газ через кризу варто, щоб захистити іншу демократичну країну.

У п’ятницю Білий дім заявив, що зважує можливість скоротити американський імпорт російської нафти. У Білому домі пояснили, що діють обережно, на фоні побоювань стрибком цін на бензин, який посилить високу інфляцію.

Опитування про Україну проводилося онлайн та англійською мовою по всій території США. Участь в опитуванні взяв 831 респондент, похибка складає 4%.

Росія є другим за величиною експортером сирої нафти, щодня постачаючи від 4 до 5 мільйонів барелів нафти, поступаючись лише Саудівській Аравії.