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В Енергодарі пролунав вибух: перші подробиці

В Енергодарі пролунав вибух: перші подробиці

В Енергодарі, де розташована найбільша атомна електростанція в Європі, пролунав потужний вибух.

Про це повідомили на Telegram-каналі “Енергоатому”.

Раніше під час штурму Запорізької АЕС загинуло троє українських захисників.

За словами міського голови Дмитра Орлова, в Енергодарі тепер тихо, чужинців не видно, тож з укриттів можна повернутися додому.

“Але у зв’язку з вкрай напруженою ситуацією поруч рекомендуємо менше перебувати на вулиці і залишатися вдома. Вночі через пошкодження теплотраси під час обстрілів Енергодар залишився без опалення. Зараз з’ясовуємо можливість його поновлення”, — додав він.

4 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина
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