В Енергодарі пролунав вибух: перші подробиці

Про це повідомили на Telegram-каналі “Енергоатому”.
Раніше під час штурму Запорізької АЕС загинуло троє українських захисників.
За словами міського голови Дмитра Орлова, в Енергодарі тепер тихо, чужинців не видно, тож з укриттів можна повернутися додому.
“Але у зв’язку з вкрай напруженою ситуацією поруч рекомендуємо менше перебувати на вулиці і залишатися вдома. Вночі через пошкодження теплотраси під час обстрілів Енергодар залишився без опалення. Зараз з’ясовуємо можливість його поновлення”, — додав він.
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