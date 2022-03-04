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Українські захисники почали відбивати штурм Миколаєва російськими військами

Українські захисники почали відбивати штурм Миколаєва російськими військами

Фото: Reuters

Українські захисники почали відбивати штурм військ РФ Миколаєва. Ворог підходить з боку Жовтневого.

Про це повідомив голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім.

“123 бригада вступила в бій із ворогом у жовтневому”, – додав голова адміністрації.

За його словами, українська армія відбиває наступ російських військ. Так, за Прибузьким артилерія знищила “цілу купу” техніки.
За оцінкою українських військових, у разі оточення міста вони зможуть протриматись щонайменше два місяці.

“Розслаблюємося, видихаємо, печемо їхню техніку”, – додав Віталій Кім.

4 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина
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