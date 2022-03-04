В Енергодарі пролунав вибух: перші подробиці РФ несет существенные потери в Украине на всех направлениях, но пытается оцепить Одессу – секретарь СНБО » Українські захисники почали відбивати штурм Миколаєва російськими військами Фото: Reuters Українські захисники почали відбивати штурм військ РФ Миколаєва. Ворог підходить з боку Жовтневого. Про це повідомив голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім. “123 бригада вступила в бій із ворогом у жовтневому”, – додав голова адміністрації. За його словами, українська армія відбиває наступ російських військ. Так, за Прибузьким артилерія знищила “цілу купу” техніки.

За оцінкою українських військових, у разі оточення міста вони зможуть протриматись щонайменше два місяці. “Розслаблюємося, видихаємо, печемо їхню техніку”, – додав Віталій Кім.