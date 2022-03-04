Українські захисники почали відбивати штурм Миколаєва російськими військами

Українські захисники почали відбивати штурм військ РФ Миколаєва. Ворог підходить з боку Жовтневого.
Про це повідомив голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім.
“123 бригада вступила в бій із ворогом у жовтневому”, – додав голова адміністрації.
За його словами, українська армія відбиває наступ російських військ. Так, за Прибузьким артилерія знищила “цілу купу” техніки.
За оцінкою українських військових, у разі оточення міста вони зможуть протриматись щонайменше два місяці.
“Розслаблюємося, видихаємо, печемо їхню техніку”, – додав Віталій Кім.
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