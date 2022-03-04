США зробили перший крок до заборони російської нафти

Проект представили у четвер, 3 березня, повідомляє агентство Reuters.

Проект підготовлено двопартійною групою американських сенаторів, що підвищує шанси на його прийняття, відзначає агентство. Щоб стати законом, документ спочатку мають прийняти Сенат і Палата представників, а після того – його має підписати президент Джо Байден.

Автори заявляють, що поставки російської нафти можна замінити збільшенням видобутку в Північній Америці та інших місцях.

Авторами Законопроекту «Про заборону імпорту російських енергоносіїв» є 18 сенаторів палати, що складається з 100 депутатів, у тому числі Джо Манчін, консервативний демократ, і Ліза Мурковскі, республіканець. Неясно, чи отримає законопроект 60 голосів у Сенаті, які необхідні для його ухвалення, але той факт, що кілька демократів є співавторами, збільшує його шанси. Відзначається, що сам президент Байден дуже обережно висловлюється щодо всього, що стосується цін на бензин.

За даними Управління енергетичної інформації (EIA), Сполучені Штати імпортували з Росії в середньому понад 20,4 мільйона барелів сирої та нафтопродуктів щомісяця в 2021 році, що становить близько 8% імпорту рідкого палива в США.

У четвер Par Pacific Holdings (PARR.N) став першим нафтопереробним заводом у США, який призупинив закупівлю російської нафти для свого НПЗ на Гаваях.

Росія є другим за величиною експортером сирої нафти, щодня постачаючи від 4 до 5 мільйонів барелів нафти, поступаючись лише Саудівській Аравії.