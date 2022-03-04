РФ перекидає до України нове важке озброєння, — Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що наступні дні війни в Україні можуть стати важчими, оскільки Росія перекидає на фронт важке озброєння
Про це він сказав на брифінгу, передає НВ.
«Наступні дні, ймовірно, будуть гіршими, з великою кількістю смертей, великими стражданнями та великими руйнуваннями. Російські збройні сили перекидають у країну важче озброєння та продовжують свої атаки по всій країні», — сказав генсек.
За його словами російське вторгнення в Україну — найгірша військова агресія за останні десятиліття.
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