РФ перекидає до України нове важке озброєння, — Столтенберг

Про це він сказав на брифінгу, передає НВ.

«Наступні дні, ймовірно, будуть гіршими, з великою кількістю смертей, великими стражданнями та великими руйнуваннями. Російські збройні сили перекидають у країну важче озброєння та продовжують свої атаки по всій країні», — сказав генсек.

За його словами російське вторгнення в Україну — найгірша військова агресія за останні десятиліття.