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РФ перекидає до України нове важке озброєння, — Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що наступні дні війни в Україні можуть стати важчими, оскільки Росія перекидає на фронт важке озброєння

Про це він сказав на брифінгу, передає НВ.

«Наступні дні, ймовірно, будуть гіршими, з великою кількістю смертей, великими стражданнями та великими руйнуваннями. Російські збройні сили перекидають у країну важче озброєння та продовжують свої атаки по всій країні», — сказав генсек.

За його словами  російське вторгнення в Україну — найгірша військова агресія за останні десятиліття.

4 марта, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина
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