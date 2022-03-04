РФ несет существенные потери в Украине на всех направлениях, но пытается оцепить Одессу – секретарь СНБО

Российские оккупанты по состоянию на девятый день войны несут существенные потери на всех операционных направлениях в Украине – Полесском, Северском, Слобожанском, Таврическом и в зоне проведения Операции Объединенных Сил, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

«Украинские военные и силы ТРО на сегодняшний день перехватили тактическую инициативу, но враг не покидает планы окружения городов Киев, Харьков и выхода на административные границы Луганской и Донецкой областей… Горячим остается Южное направление, на котором оккупант концентрирует ресурсы для активных действий по попыткам оцепления Одессы», — написал Данилов в Facebook в пятницу.

По его словам, российское оккупационное командование уже использовало не менее 95% подготовленных БТГр и нуждается в срочном подтягивании резерва.

«Осознавая слабость собственных позиций и с целью выиграть время для передислокации и обновления, враг наносит интенсивные авиационные и ракетно-артиллерийские удары по военным и гражданским объектам. Сегодня ночью Путинский режим поставил мир перед угрозой глобальной катастрофы. Российские террористические войска обстреляли территорию Запорожской АЭС… Все это следствие несостоятельности Кремля достичь своих целей в Украине военными методами, что привело к санкционированию путинских методов неприкрыто террористических», — подчеркнул секретарь СНБО.

Он отметил, что оккупанты используют санитарных автомобилей с символикой Красного Креста для перевозки вооружения и боеприпасов; переодеваются в украинскую военную форму, обстреливают мирные города и села. «Поэтому для всей русской верхушки Гаага приближается все быстрее и неотвратимо. Украинское войско готово к отпору оккупанту и его уничтожению, где бы он ни находился!», — подчеркнул Данилов.