Пожежа на Запорізький АЕС через обстріл загарбників: горить учбово-тренувальний корпус, відключено третій енергоблок

У ДСНС повідомляють, що протипожежний стан на АЕС в межах норми.

«Станом на 02:26 у м. Енергодар на Запорізькій АЕС відключено третій енергоблок від єдиної енергосистеми (працює тільки 4 блок)», — йдеться у повідомленні.

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив, що рятувальників допустили до гасіння пожежі.

«Керівництвом станції прийнято рішення включити захист. На щастя адмін корпус пошкоджено, але не загорівся. Колектив станції вживає усіх заходів для локалізації проблеми», — написав Старух.

Ще в одному дописі він додав, що директор ЗАЕС запевнив, що наразі ядерна безпека об’єкта забезпечена.

Раніше речник Запорізької АЕС Андрій Туз повідомив, що вогнеборці не могли дістатися та ліквідувати наслідки пожежі через обстріл.

«Розстрілюють впритул. Вже є попадання в перший енергоблок», — заявив Туз.

У ефірі телеканалу Рада Туз зазначив, що ворожі снаряди потрапляють просто по атомній станції.

«Сьогодні майже 100 одиниць техніки РФ зайшли в місто. О 21:00 вони прорвались через блокпост міста та висунулись до промислового майданчика АЕС. Станом на зараз ведуться обстріли з боку військової техніки прямо на АЕС», — заявив він.

Міський голова Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що станом на 01:00 тривають запеклі бої, Нацгвардія тримає оборону.

«Відомо про постраждалих, але точна іх кількість та стан в даних обставинах поки що назвати не можемо», — написав Орлов.

Також він закликав росіян зупинитися та не обстрілювати АЕС.

«Вимагаю! Зупиніться. Негайно перестаньте обстрілювати впритул Запорізьку атомну станцію!» — сказав Орлов.