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Потрібне негайне посилення санкцій проти держави-ядерного терориста і закриття неба над Україною, щоб РФ не била по атомних об’єктах, — Зеленський

Зеленський
Про це йдеться у його відеозверненні.»Всю ніч я був на звʼязку з партнерами, щоб світ реагував. Я відчував, що світові лідери шоковані. Велика Британія скликає Раду безпеки ООН через цю атаку. МАГАТЕ запускає свій Центр інцидентів та надзвичайних ситуацій в режимі цілодобового реагування», – повідомив глава держави.

Зеленський вимагає негайно посилити санкції проти держави-ядерного терориста та просить закрити небо над Україною, адже тільки це може гарантувати, що Росія не битиме хоча б ракетами та авіабомбами по атомних обʼєктах.

4 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина
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