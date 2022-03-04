РФ несет существенные потери в Украине на всех направлениях, но пытается оцепить Одессу – секретарь СНБО Над Волновахою збили ще один ворожий Су-34 » Потрібне негайне посилення санкцій проти держави-ядерного терориста і закриття неба над Україною, щоб РФ не била по атомних об’єктах, — Зеленський Президент України вимагає від світових лідерів негайного посилення санкцій проти держави–ядерного терориста та просить закрити небо над Україною. Про це йдеться у його відеозверненні.»Всю ніч я був на звʼязку з партнерами, щоб світ реагував. Я відчував, що світові лідери шоковані. Велика Британія скликає Раду безпеки ООН через цю атаку. МАГАТЕ запускає свій Центр інцидентів та надзвичайних ситуацій в режимі цілодобового реагування», – повідомив глава держави. Зеленський вимагає негайно посилити санкції проти держави-ядерного терориста та просить закрити небо над Україною, адже тільки це може гарантувати, що Росія не битиме хоча б ракетами та авіабомбами по атомних обʼєктах.