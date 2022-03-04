Посол Польщі лишається у Києві і не вірить, що його можуть захопити

Посол Польщі Бартош Ціхоцький залишається в Києві і вважає, що його від’їзд зараз означав би удар по моральному духу українців.

Про це, як пише «Європейська правда», повідомляє агентство PAP.

Польща є однією з небагатьох країн, яка лишає відкритим посольство у Києві, в той час як інші перенесли дипмісії або до Львова, або взагалі за межі країни.

«Є речі, які не зробиш на відстані. Від’їзд зараз це щось, що могло б послабити моральний дух українців», — сказав Ціхоцький, пояснивши, що підтримує контакти з членами українського уряду і іншими західними дипломатами.

Перебування посла у Києві також важливе у контексті спілкування між президентами Анджеєм Дудою і Володимиром Зеленським.

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Крім того, Посол Польщі вважає, що Київ не здасться росіянам.

«Київ вони не здобудуть. Цього не станеться. Його так сильно обороняють. На вулицях люди, яких би на місці росіянина я не хотів би зустріти», — сказав Ціхоцький.

За його словами, від початку війни він ще жодного разу не ночував у бомбосховищі, попри те, що вибухи в українській столиці лунають щодня. Однак посол визнає, що має під рукою сумку з найнеобхіднішими документами, а також шолом і бронежилет.

Дипломат зазначив, що в тому, що Україна зараз так завзято боронить себе, значною мірою причетна і Польща, яка доставляла Києву зброю ще з російського вторгнення 2014 року.

«Якщо Росія тут зазнає успіху, ми будемо наступні», — зазначив Ціхоцький.