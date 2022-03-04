По данным Пентагона, Украина сохранила силы ПВО

Американский чиновник сообщил, что Россия выпустила по Украине 480 ракет, в то время как российские войска достигли большего прогресса на юге, но в значительной степени застопорились на севере.

По словам чиновника, около 90 процентов российской боевой мощи, которая была сосредоточена вокруг Украины, теперь находится внутри страны.

В частности, чиновник заявил, что большинство ракетных пусков, произведенных с начала войны – или более 230 из них – осуществляется из мобильных систем на территории Украины. Более 150 ракет было выпущено с территории России, более 70 – из Беларуси и лишь очень небольшое количество – с кораблей в Черном море.

Украинские силы ПВО все еще целы, и эффективно противостоят ракетам, сообщил чиновник.

«Они по-прежнему могут летать на своих самолетах и использовать средства ПВО», – заявил чиновник.

Чиновник, выступавший на условиях анонимности, чтобы обсуждать военные оценки, заявил, что прогрессу России на юге способствовало ее восьмилетнее присутствие в Крыму, где Москва создала инфраструктуру и системы для поддержания войск. В результате линии снабжения войск на юге стали намного короче и эффективнее.

Чиновник заявил, что США не заметили никакой военно-морской активности или других заметных шагов со стороны России по продвижению к Одессе. Он сказал, что не оспаривает сообщения Украины об активности в этом районе, но США не могут подтвердить их независимо.

Он добавил, однако, что, по мнению США, целью России может быть продвижение через Херсон к Николаеву, чтобы создать там оперативную базу, которую они смогут использовать для окружения и взятия Одессы.

США также полагают, что российские силы находятся в непосредственной близости от Харькова, рядом с кольцевой дорогой, сообщил чиновник.

По словам сотрудника военного ведомства, США не могут подтвердить, что Россия использует против Украины кассетные боеприпасы или термобарические бомбы объемного взрыва.