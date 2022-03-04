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ООН создает комиссию по мониторингу нарушений прав человека в Украине

Совет ООН по правам человека

Совет ООН по правам человека подваляющим большинством голосов одобрил резолюцию о создании специальной комиссии для оценки ситуации с правами человека в ходе войны в Украине

Совет ООН по правам человека в пятницу, 4 марта, подваляющим большинством голосов одобрил резолюцию о создании специальной комиссии, которая будет осуществлять мониторинг ситуации с правами человека в ходе войны в Украине.

Из представителей 47 государств за создание комиссии проголосовали 32, воздержались 13, включая Китай, и против высказались лишь два государства: Российская Федерация и Эритрея.

Создание комиссии демонстрирует растущее единство мирового сообщества в осуждении российского военного вторжения в Украину. Так, ОАЭ, Мавритания, Сенегал, Сомали только накануе планировали воздержаться, пишет Associated Press, однако в день голосования тоже высказались за принятие резолюции.

В ходе прений, представители многих стран мира, один за другим, выразили осуждение действий Москвы.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал это решение. Постоянный представитель Украины Евгения Филипенко после голосования сказала: «Я благодарю всех тех, кто проголосовал за верный курс».

Пока неясно, каким образом будет организована работа комиссии. Ранее международный уголовный суд в Гааге начал расследование предполагаемых военных преступлений, которые могли совершить в Украине стороны конфликта.

Российские власти утверждают, что военные не стреляют по гражданским объектам и пытаются сберечь жизни мирных жителей. Российский делегат заявил, что сторонники резолюции используют «все способы, чтобы обвинить Россию в происходящем в Украине».

4 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина
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