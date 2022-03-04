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«На нас відповідальність — запобігти ескалації»: генсек НАТО про відмову забезпечити безпольотну зону над Україною

Єнс Столтенберг

Про це повідомляє Європейська правда.

«Про це згадували. Але союзники погодилися, що нам не потрібно, щоб літаки НАТО перебували в українському повітряному просторі, або щоб війська НАТО заходили на територію України», — сказав він.

На уточнювальні запитання українських журналістів, чи може ще Альянс переглянути позицію, генсек НАТО натякнув, що це рішення неможливе.

«На нас відповідальність запобігти ескалації цієї війни і поширення її за межі України, тому що тоді ситуація стане ще більш небезпечною. Тому ми чітко сказали, що не будемо втручатися ні на суші, ні у повітряному просторі. Єдиний спосіб забезпечити безпольотну зону — відправити винищувачі НАТО у повітряний простір України і забезпечувати безпольотну зону, збиваючи російські літаки. Якби ми це зробили, це може вилитися у повномасштабну війну в Європі, в яку будуть втягнуті ще більше країн, і це спричинить ще більші страждання», — пояснив Столтенберг.

Він додав, що тому країни-члени НАТО здійснюють на Росію жорсткий тиск санкціями і надають допомогу Україні, але не хочуть залучати свої сили напряму.

4 марта, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина
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