По данным Пентагона, Украина сохранила силы ПВО Окупанти оточили Маріуполь і готуються висадити морський десант на Одещині, однак ЗСУ дають їм відсіч » “Чорні Запорожці” під Броварами розбили бронетехніку росіян У Броварському районі Київської області військові України розбили російських військових з бронетехнікою. Про це повідомляє Мілітарний. 72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців завдала удару по росіянах у селищі Перемога. За інформацією від “Чорних Запорожців”, було знищено чотири бойові машини піхоти, два танки. Селище Перемога (Київська область) на мапі Також військовими було захоплено одну уцілілу бронемашину піхоти. На оприлюднених фотографіях зафіксовано знищений бронетранспортер та знищений танк російської модифікації моделі Т-72Б3 з динамічним захистом “Контакт-5”. Знищена техніка військових Росії у Броварському районі. 04.03.2022 «Ворог засів у селі. Ховає свою техніку у городах та серед будинків місцевих. Грабує магазини. Біснується. Бо бачить свою броню, що стала металоломом і знає, що його чекає така ж доля», розповідають у бригаді.