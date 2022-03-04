Є ймовірність, що Альянс таки наважиться допомогти Україні та закрити небо над нею. Агресія Росії вже загрожує не лише українським містам, але й світу

У НАТО можуть підтримати створення забороненої для польотів зони над Україною. Перемовини щодо цього починаються 4 березня. Про це пише Financial Times.

Є ймовірність, що Альянс таки наважиться допомогти Україні та закрити небо над нею. Агресія Росії вже загрожує не лише українським містам, але й світу.

Видання пише, що міністр закордонних справ Іспанії заявив, що НАТО обговорюватиме можливе втручання Альянсу та створення забороненої для польотів зони над Україною. Обговорення заплановані на 4 березня у межах саміту.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що обстріл Росією Запорізької атомної електростанції «лише показує безрозсудність цієї війни та важливість її припинення».

Столтенберг зазначив, що зустріч міністрів закордонних справ НАТО під керівництвом США використають для «координації та консультацій відповіді на жорстоке вторгнення Росії в Україну, а також на його довгострокові наслідки».