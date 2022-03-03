Зеленський до Росії: «Вчіть слово «репарації», ви відшкодуєте нам усе»

Про це він повідомив у своєму відеозверненні.

Президент запевнив, що після війни в Україні відновлять кожне місто та зроблять це за кошт Російської Федерації.

«Ми відновимо кожен будинок, кожну вулицю, кожне місто. І говоримо Росії: «вчіть слова» репарації» і «контрибуції». Ви відшкодуєте все нам, що зробили проти нашої держави, проти кожного українця. В повному обсязі», – наголосив Зеленський.