Вночі російські окупанти обстріляли Суми та Ізюм: понад 12 загиблих та поранених

У Сумах внаслідок ракетного удару російських загарбників поранені шестеро людей.
Про це повідомила пресслужба Сумської обласної військової адміністрації у Telegram.
“Суми. Прокинулися сьогодні від потужного ракетного удару по території нашої 27-й артилерійської бригади, військової кафедри СумДУ та кадетського корпусу. П’ятеро в лікарні”, – йдеться у дописі.
Раніше голова ОВА Дмитро Живицький повідомив у Facebook, що в перший день війни в кадетському корпусі вирувала пожежа після вуличних боїв, а після цього обстрілу його фактично знищено.
З початку hjcsqcmrj] fuhtcs] дітей (кадетів) там не було.
Крім того, у ніч на 3 березня бомбардування зазнало місто Ізюм Харківської області.
Про це повідомив заступник мера міста Вадим Мацокін.
Бомби впали на багатоповерхівку та приватний будинок.
За оновленими даними, кількість жертв – вже шість людей, серед яких є діти. Кількість поранених наразі уточнюється.
“В результаті попадання снаряду в житловий будинок по вул. Українській загинуло 6 людей. З Них Двоє Дітей”, – йдеться у повідомленні.
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