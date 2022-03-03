Вночі російські окупанти обстріляли Суми та Ізюм: понад 12 загиблих та поранених

У Сумах внаслідок ракетного удару російських загарбників поранені шестеро людей.

Про це повідомила пресслужба Сумської обласної військової адміністрації у Telegram.

“Суми. Прокинулися сьогодні від потужного ракетного удару по території нашої 27-й артилерійської бригади, військової кафедри СумДУ та кадетського корпусу. П’ятеро в лікарні”, – йдеться у дописі.

Раніше голова ОВА Дмитро Живицький повідомив у Facebook, що в перший день війни в кадетському корпусі вирувала пожежа після вуличних боїв, а після цього обстрілу його фактично знищено.

З початку hjcsqcmrj] fuhtcs] дітей (кадетів) там не було.

Крім того, у ніч на 3 березня бомбардування зазнало місто Ізюм Харківської області.

Про це повідомив заступник мера міста Вадим Мацокін.

Бомби впали на багатоповерхівку та приватний будинок.

За оновленими даними, кількість жертв – вже шість людей, серед яких є діти. Кількість поранених наразі уточнюється.

“В результаті попадання снаряду в житловий будинок по вул. Українській загинуло 6 людей. З Них Двоє Дітей”, – йдеться у повідомленні.