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Українське ППО збило ворожу ракету у районі Південного залізничного вокзалу у Києві

Про це повідомив радник міністра МВС Антон Геращенко, передає Держспецзв’язку.

Він заявив, що це українське ППО збило ворожу ракету. Вона мала потрапити в один з центрів управління. Уламки збитої ракети пошкодили теплотрасу, але її відремонтують уже до ранку 3 березня.

У КМДА зазначили, що аварійні бригади комунального підприємства «Київтеплоенерго» вже 3 березня планують ліквідувати пошкодження.

Фахівці повідомляють, що пошкодження трубопроводу незначне. І це дозволяє аварійній бригаді не відключати споживачів від життєво необхідних послуг – опалення та гарячої води. Якщо виникне технічна необхідність відключення для проведення повного комплексу робіт, про це буде повідомлено окремо.

Раніше Геращенка повідомив, що вибух стався між готелем «Ібіс» і Південним вокзалом у Києві. Інформації про жертв — поки немає.

За його словами, ударом ракети в районі ЖД вокзалу було розірвало велику теплотрасу.

 Укрзалізниця підтвердила інформацію про авіаційний удар.

«Російські терористи завдали авіаційного удару по Південному залізничному вокзалу в Києві, де відбувається евакуація тисяч українських жінок і дітей. Снаряд вдарив поблизу готелю Ibis, будівля вокзалу встояла і зазнала незначних ушкоджень.  Інформація про постраждалих уточнюється. Рух поїздів продовжується», — повідомили в УЗ.

3 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина
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