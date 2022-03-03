Українське ППО збило ворожу ракету у районі Південного залізничного вокзалу у Києві

Про це повідомив радник міністра МВС Антон Геращенко, передає Держспецзв’язку.

Він заявив, що це українське ППО збило ворожу ракету. Вона мала потрапити в один з центрів управління. Уламки збитої ракети пошкодили теплотрасу, але її відремонтують уже до ранку 3 березня.

У КМДА зазначили, що аварійні бригади комунального підприємства «Київтеплоенерго» вже 3 березня планують ліквідувати пошкодження.

Фахівці повідомляють, що пошкодження трубопроводу незначне. І це дозволяє аварійній бригаді не відключати споживачів від життєво необхідних послуг – опалення та гарячої води. Якщо виникне технічна необхідність відключення для проведення повного комплексу робіт, про це буде повідомлено окремо.

Раніше Геращенка повідомив, що вибух стався між готелем «Ібіс» і Південним вокзалом у Києві. Інформації про жертв — поки немає.

За його словами, ударом ракети в районі ЖД вокзалу було розірвало велику теплотрасу.