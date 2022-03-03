США можуть надати допомогу Україні у розмірі 10 млрд доларів – ЗМІ Рассеянный склероз ー симптомы, диагностика, лечение » У Запоріжжі повністю перекрили рух транспорту через дамбу Дніпрогесу У Запоріжжі рух автотранспорту через дамбу Дніпрогесу повністю перекрито. Скасовується курсування муніципального транспорту з Дніпровського району через Дніпрогес в центр міста Про це йдеться у заяві секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва. Керівництво міста закликало мешканців не виходити без потреби з дому, не користуватися автомобілями. «Це вимушені заходи! Ворог близько, і ми захищаємося! Не виходьте без потреби з дому, не користуйтеся автомобілями! Пам’ятайте — зараз не до комфорту! Зараз потрібно зберегти життя!» – зазначив Куртєв. Нагадаємо, на Запоріжжі жителі Енергодара стали стіною на захист міста і заблокували вхід окупантам.

Додамо, станом на 1 березня біля Енергодару тривав бій, окупанти хотіли прорватися до Запорізької АЕС.