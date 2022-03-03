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У Запоріжжі повністю перекрили рух транспорту через дамбу Дніпрогесу

У Запоріжжі рух автотранспорту через дамбу Дніпрогесу повністю перекрито. Скасовується курсування муніципального транспорту з Дніпровського району через Дніпрогес в центр міста

Про це йдеться у заяві секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва.

Керівництво міста закликало мешканців не виходити без потреби з дому, не користуватися автомобілями.

«Це вимушені заходи! Ворог близько, і ми захищаємося! Не виходьте без потреби з дому, не користуйтеся автомобілями! Пам’ятайте — зараз не до комфорту! Зараз потрібно зберегти життя!» – зазначив Куртєв.

  • Нагадаємо, на Запоріжжі жителі Енергодара стали стіною на захист міста і заблокували вхід окупантам.
  • Додамо, станом на 1 березня біля Енергодару тривав бій, окупанти хотіли прорватися до Запорізької АЕС.
3 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина
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