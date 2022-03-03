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Світовий банк зупинив усі свої програми в Росії та Білорусі

Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, Світовий банк заявив, що негайно припиняє всі програми у Росії та Білорусі.

Відповідну заяву оприлюднив пресцентр Світового Банку.

У відомстві нагадали, що процес згортання програм в країнах-окупантах почався раніше.

“Після російського вторгнення в Україну та військових дій проти народу України Група Світового банку негайно припинила всі свої програми в Росії та Білорусі”, – йдеться в документі.

Банк нагадав, що вже тривалий час не кредитує проєкти в Росії та Білорусі.

“Група Світового банку не схвалила жодних нових позик чи інвестицій в Росію з 2014 року. Також не було схвалено жодного нового кредитування Білорусі з середини 2020 року”, – наголосили у відомстві.

3 марта, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина
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