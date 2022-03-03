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США закрили повітряний простір для російських літаків

З вечора середи у США вступила в дію заборона для російських літаків летіти в американському повітряному просторі, йдеться у вказівці Міністерства транспорту США.

Згідно з повідомленням відомства, заборона стосується діяльності всіх літаків, яким володіють, керують, або які отримали сертифікацію, або перебувають в оренді, чартері, або діють на користь особи, яка є громадянином Росії. Під заборону підпадають пасажирські та вантажні літаки, чартерні та рейсові.

США запровадили відповідну заборону після Канади та ЄС у відповідь на російське військове вторгнення до України. Про заборону оголосив президент США Джо Байден під час звернення до Конгресу.

«Сьогодні я оголошую, що ми приєднуємося до союзників і закриваємо американський повітряний простір для російських літаків, чим надалі ізолюємо Росію і обмежуємо їхню економіку», — заявив Байден у вівторок у зверненні до Конгресу.

Найбільше заборону відчує російський «Аерофлот», який проводив перельоти до Лос-Анджелеса, Маямі, Нью-Йорка та Вашингтона, пише NPR. Видання також зазначає, що обмеження позначиться і на перельотах з Росії до популярних курортів у Мексиці та на Карибах, які проводяться через повітряний простір США.

3 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина
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