США объявили о новых санкциях против России и Беларуси

Белый дом объявил о введении дополнительных санкций против России и ее союзника, Беларуси, в том числе о расширении мер экспортного контроля, направленных против нефтеперерабатывающей промышленности и организаций, поддерживающих российские и белорусские вооруженные силы.

Среди новых мер, объявленных в среду, – санкции против 22 российских оборонных предприятий, которые производят боевые самолеты, боевые машины пехоты, системы радиоэлектронной борьбы, ракеты и беспилотники для российских вооруженных сил.

Министерство торговли США также объявило о дополнительных мерах экспортного контроля в отношении оборудования для добычи нефти и газа, что нанесет ущерб нефтеперерабатывающим мощностям России в долгосрочной перспективе.

Администрация Байдена и западные союзники, как правило, воздерживались от санкций против энергетического сектора, чтобы не вызвать потрясений для глобальных поставок энергоносителей.

Белый дом, однако, заявил, что США и союзники «разделяют сильную заинтересованность в снижении с течением времени статуса России как ведущего поставщика энергоносителей».

Новые санкции, введенные в среду, включают закрытие американского воздушного пространства для всех российских рейсов. Президент Джо Байден сообщил об этом шаге в своем обращении «О положении дел в стране» во вторник.