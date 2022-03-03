Рятувальники звільнили понад 200 людей, які дві доби були заблоковані під завалами

У Бородянці Київської області рятувальники звільнили понад 200 мешканців, які спустилися в «укриття» й опинилися під завалами будівель.

Як повідомляє ДСНС України, у Бородянці Київської області рятувальники звільнили понад 200 мешканців, які спустилися в «укриття» й опинилися під завалами будівель.

«Сьогодні рятувальники Бучанського району Київської області спільно з волонтерами евакуювали більше двохсот мешканців Бородянки. Люди більше двох діб були заблоковані під завалами будівель, знаходились в підвалах і погребах».

Росія 8-й день воює проти України, атакує не лише військові об’єкти, а й житлові квартали міст, нищить інфраструктуру, вбиває мирних жителів.