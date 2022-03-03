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Рассеянный склероз ー симптомы, диагностика, лечение

Рассеянный склероз ー это опасная хроническая аутоиммунная патология центральной нервной системы. Распространенность данного заболевания довольно высока. Чаще всего РС диагностируют у жителей Северной Америки и западной части Европы, но последние годы болезнь стала поражать и жителей России.

Признаки заболевания

Очень важно на раннем этапе распознать зарождение недуга, чтобы вовремя приступить к лечению. При всём разнообразии и непостоянстве проявлений, свойственных ему, можно выделить основное, наиболее характерное — цереброспинальную форму. К начальным признакам и симптомам рассеянного склероза относятся:

  • преходящая диплопия;
  • потеря брюшных рефлексов;
  • слабость в ногах;
  • быстрая утомляемость;
  • легкое дрожание кистей;
  • нистагм;
  • ретробульбарный неврит, с возникающим слепым участком в поле зрения;
  • расстройство почерка;
  • утрата сухожильных рефлексов рук и ног;
  • ощущение жжения, покалывания при наклоне головы;
  • внезапное недержание мочи;
  • деменция на поздних стадиях.

При обнаружении каких-либо из перечисленных симптомов, необходимо записаться в медицинский центр на консультацию. Опытные врачи помогут выяснить их причину, назначат лечение и будут курировать на протяжении всего времени.

Причины, диагностика, лечение

Рассеянный склероз ー коварное заболевание, которое в равной мере поражает как мужчин, так и женщин.

Причина появления патологии до конца не изучена. Некоторые ученые предположили ее инфекционную природу из-за схожести симптоматики с недугами, имеющими бактериальных возбудителей. На данный момент установлено, что толчком к возникновению болезни может быть инфекция, идентичная вирусу рассеянного энцефаломиелита. Кроме того, замечено, что носители вируса Эпштейн-Барра и цитомегаловируса в 3 раза сильнее подвержены РС. Развитие заболевания также может быть вызвано дефицитом витаминов и сильным стрессом, но это скорее косвенная причина.

В случае подозрения на РС пройти обследование можно в Московском центре рассеянного склероза. Специалисты клиники проведут необходимую диагностику такую, как:

  • МРТ;
  • ЭЭГ;
  • ЭМГ;
  • люмбальная пункция.

Если диагноз подтверждается, начинается самый сложный и самый длительный этап ー лечение. На данный момент существует четыре методики терапии РС:

  1. Снятие симптомов.
  2. Прием медикаментов, изменяющих течение РС.
  3. Лечение обострений.
  4. Реабилитация и немедикаментозные методы.

Рассеянный склероз, к сожалению, не излечивается полностью, но его можно вывести в стойкую ремиссию. Главное, следовать всем рекомендациям врача. Любая схема лечения должна подбираться только опытным неврологом клиники. Самолечение может обернуться очень тяжелыми последствиями для заболевшего.

3 марта, 2022 | Category: Новости
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