Очередь на границе со странами ЕС и Молдовы уменьшается — Денисенко

Поток граждан, пересекающих границу Украины со странами ЕС и Молдовы, уменьшается, сообщил советник министра внутренних дел Владимир Денисенко.

«Поток граждан на границе Украины со странами ЕС и Молдовы продолжает уменьшаться. Уровень загруженности пунктов пропуска также существенно снизился», — сказал Денисенко в видеообращении, распространенном в четверг.

По его словам, за последние 12 часов количество автомобилей, ожидающих пересечения границы, уменьшился приблизительно с 3900 до 1425 авто, а очередь из пешеходов составляет 30-50 лиц.

Среди наиболее загруженных, отметил Денисенко, пункты пропуска Шегини и Краковец.