Обувь для девочки: рекомендации по грамотному выбору

Покупка обуви для девочки – ответственная задача: важно, чтобы она не только была удобной, но и красиво выглядела. На рынке представлен достаточно большой ассортимент, и многие родители поддаются на уговоры ребёнка и покупают ему стильную, но не слишком удобную обувь. Чем чреват такой подход и как выбрать обувь для девочки грамотно?

Возможные итоги ношения обуви не по размеру

Стоит отметить, что ношение неудобной обуви вредно с медицинской точки зрения. Например, узкие кроссовки ухудшают кровоснабжение ступни, из-за чего могут начаться проблемы с суставами и ногтями. Также в некоторых случаях происходит ущемление нерва.

Слишком большая обувь создаёт повышенную нагрузку на суставы, поскольку нога «перекатывается» внутри ботинка или кроссовка. Из-за этого ни стелька, ни подошва не могут должным образом амортизировать нагрузку.

Кроме того, обувь не по размеру способна:

привести к развитию грибковых заболеваний кожи ног;

привести к появлению мозолей. Для избавления от них может понадобиться консультация у врача;

отвлечь внимание – например, на постоянные попытки расположить ногу поудобнее;

уменьшить желание выходить на прогулки.

Как грамотно выбрать обувь

Один из самых важных моментов покупки обуви, в которой девочке будет комфортно – подбор точно по размеру. Бытует мнение, что можно взять вариант на размер меньше, а затем он растянется. Обувь действительно тянется при носке – но минимально, и в неподходящем размере всё равно будет некомфортно. Некомфортно девочке будет и в обуви «на вырост».

Также не стоит примерять ботинки по одному. Необходимо обуть пару и попробовать в ней пройтись. Важен и материал: лучше выбрать натуральный, поскольку искусственный обычно хуже по части воздухообмена. Причём актуально это для обуви на любой сезон: чем лучше материалы «дышат», тем ниже риск развития грибка и прочих заболеваний кожи ног.

Если юная модница хочет обувь на каблуках, рассчитать их высоту поможет простая формула. Нужно измерить длину стопы ребёнка (подойдёт обычная линейка), а затем – разделить её на 7. Для более взрослых модниц рекомендуется выбирать каблук на 3,5-4 см – это оптимальный вариант для ежедневной носки.

Данные рекомендации помогут выбрать обувь, которая позволит гулять с удовольствием и принесёт только положительные эмоции. И, конечно, прослужит тщательно выбранная обувь намного дольше, чем купленная впопыхах.