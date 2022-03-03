«Ми не здамо Одесу»: звернення нового голови Одещини

«Шановні Одесити! Я полковник Максим Марченко. Триває війна з Росією. Одещина готова дати відсіч ворогу. Ми не здамо Одесу, запевняю вас, ЗСУ та Одеська обласна військова адміністрація роблять все можливе і неможливе для нашої спільної перемоги. Слава Україні! » – сказав новопризначений голова обласної військової адміністрації Одещини на відео, яке опублікував Телеграм-канал Труха, передає Еспресо.TV.



Попередній голова ОДА Одещини Сергій Гриневський запевнив, що своїм досвідом продовжуватиме допомагати забезпечувати роботу критичної інфраструктури області, постачання медикаментів та всього необхідного, щоб перемога була за нами.

Додамо, що Максим Марченко – це бойовий командир. Очолював 28-у механізовану окрему бригаду розташовану на Одещині.