Кроссовки от Megasport: как выбрать свою идеальную пару

Синоптики обещают, что “минуса” уже не будет, а это значит, что пора переобуваться в кроссовки. Известные дизайнеры рассказывают, о чем обязательно нужно знать, чтобы носить кроссовки дольше одного сезона. Читайте статью, чтобы узнать, как купить кроссовки и не пожалеть.

Подходящий размер — 7 главных правил

Выбирая кроссовки, учитывайте рекомендации ниже:

обувь должна плотно сидеть на ноге, не давить;

большой палец лежит свободно, не выпирает;

вы можете расправить пальцы в обуви и шевелить ими;

кроссовки не должны болтаться на ноге;

две качественных пары — лучше, чем десять, но дешевых;

пена, полиуретан или резина — оптимальные материалы для подошвы;

шнуровка, молния, липучки — самые удобные застежки на кроссовках.

Основная ошибка многих людей заключается в неправильном подборе размера. Кажется, что натирают, так как новые, можно разносить. В итоге получаем мозоли, раны и дискомфорт. Слишком свободные брать тоже не следует — стопа будет напрягаться в попытках удержать обувь.

Как выбрать хорошие демисезонные кроссовки

Если вам нужна спортивная обувь для конца зимы-начала весны, то лучше выбирать кроссовки из замши, нубука, кожи или экокожи. Такие материалы считаются очень прочными, не пропускают влагу, можно комбинировать с разной одеждой.

Более того, кроссовки, которые в период потепления вы будете носить по льду, снегу или грязи, должны обладать такими характеристиками:

плотная и устойчивая подошва;

качественный материал верха;

надежная фиксация ступни;

наличие утеплителя внутри.

Четвертый пункт необязателен, особенно, если вы не мерзнете или на улице стабильная плюсовая температура. Главное, что вы должны понимать — демисезонные кроссовки должны легко отстирываться от грязи, не впитывать влагу и не деформироваться от снега или льда. Что касается цвета, то лучше купить обувь темного оттенка, пастельные и яркие цвета быстрее “цепляют” загрязнения, которые потом непросто очистить.

Какими должны быть повседневные кроссовки Megasport

Помните о том, что такой тип кроссовок требует особого внимания, потому что вы будете ходить в них постоянно. Выбирая повседневные кроссовки, учитывайте, как в них располагается ваша стопа, не тесно ли пальцам или пятке, удобно ли вам застегивать обувь. Учитывайте рекомендации, описанные выше, но ориентируйтесь на собственные предпочтения.