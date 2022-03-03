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Корінний росіянин вирішив воювати проти РФ на боці України

Як повідомляє СБУ, корінний росіянин з Тверської області сам прийшов до них, щоб воювати з РФ на боці України, передає «Еспресо.TV«.

«Я не маю бойового досвіду, але зі зброєю в руках піду захищати українську незалежність! Закликаю російських солдат не виконувати злочинні накази, не йти воювати! Схаменіться, подумайте про матерів і ваших рідних», – закликає 61-річний чоловік співвітчизників.

Таке рішення він прийняв свідомо, розуміючи, хто є загарбником і окупантом на території України.

3 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина
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