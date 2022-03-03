Конотопські відьми проти військових РФ

Місцеві жінки Конотопа чесно попередили окупантів, що після вторгнення в Україну вони можуть далі не розраховувати на інтимні стосунки.

«Ти взагалі знаєш, де знаходишся? Це Конотоп, тут кожна друга жінка — це відьма. У тебе завтра х*й стояти не буде», — каже жінка на відео, звертаючись до російського військового, що сидить на танку.

Українські військові запитали, навіщо військовий РФ приїхав в нашу країну воювати. Той підтвердив, що їх зомбують пропагандою про «терористів» в Україні.