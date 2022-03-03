Глава Винницкой ОГА заявляет о кибератаках на сайты райгосадминистраций и громады области

Глава Винницкой областной государственной администрации Сергей Борзов заявляет о кибератаках на сайты райгосадминистраций и громады области.

«Осуществлена кибератака на сайты райгосадминистраций и громады области. Враг размещает якобы «обращение» президента Украины Владимира Зеленского о подписании мирного договора с РФ! Не верьте фейкам Украинцев не испугать!», — написал Борзов в Телеграм-Канале.

Он отметил, что украинская разведка предупредила об использовании дипфейков с изображением президента Зеленского.

«Компьютерные алгоритмы научились оживлять фотографии, синтезировать голос человека, заменять лицо на определенном видео», — добавил он.