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Глава Винницкой ОГА заявляет о кибератаках на сайты райгосадминистраций и громады области

Глава Винницкой областной государственной администрации Сергей Борзов заявляет о кибератаках на сайты райгосадминистраций и громады области.

«Осуществлена кибератака на сайты райгосадминистраций и громады области. Враг размещает якобы «обращение» президента Украины Владимира Зеленского о подписании мирного договора с РФ! Не верьте фейкам Украинцев не испугать!», — написал Борзов в Телеграм-Канале.

Он отметил, что украинская разведка предупредила об использовании дипфейков с изображением президента Зеленского.

«Компьютерные алгоритмы научились оживлять фотографии, синтезировать голос человека, заменять лицо на определенном видео», — добавил он.

3 марта, 2022 | Category: Новости, Россия, Украина
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