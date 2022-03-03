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До Одеси підходять чотири десантні кораблі РФ та судна підтримки, — УП

Російський десант у складі чотирьох великих десантних кораблів та кораблів підтримки вже на підході до Одеси. Українські військові готуються тримати оборону.

Про це джерела в Одеському порту повідомили «Українській правді», передає Еспресо.TV.

Як зазначається, десант уже за 14 миль від Санжійки. Українські військові готуються тримати оборону.

Водночас у Чорному морі тоне вантажний корабель «Helt» – судно захоплене росіянами (власник фіни, прапор Панама). Люди висаджуються на плоти.

Крім того, є інформація про крен 70 градусів. Рятувальники підійти не можуть.

3 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина
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