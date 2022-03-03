США объявили о новых санкциях против России и Беларуси Російські окупанти обстрілюють «швидкі» » До Одеси підходять чотири десантні кораблі РФ та судна підтримки, — УП Російський десант у складі чотирьох великих десантних кораблів та кораблів підтримки вже на підході до Одеси. Українські військові готуються тримати оборону. Про це джерела в Одеському порту повідомили «Українській правді», передає Еспресо.TV. Як зазначається, десант уже за 14 миль від Санжійки. Українські військові готуються тримати оборону. Водночас у Чорному морі тоне вантажний корабель «Helt» – судно захоплене росіянами (власник фіни, прапор Панама). Люди висаджуються на плоти. Крім того, є інформація про крен 70 градусів. Рятувальники підійти не можуть.