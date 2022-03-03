Британський офтальмологічний центр працює безкоштовно для всіх громадян України

Доводимо до відома , що Британський офтальмологічний центр працює безкоштовно для всіх громадян України отримавших поранення чи травми очей , також при гострих захворюваннях очей, що потребує невідкладної допомоги , в режимі 24/7. Працюють досвідчені хірурги-експерти: Жук Андрій, Грошева Ксенія, Фостер Наталія (Великобританія) на чолі групи спеціалістів.

Діяльність клініки погоджена з Міністерством Охорони Здоров’я та внесена в перелік підприємств, що надають екстрену медичну допомогу у військовий час. Розхідні матеріали надані американською компанією Alcon та англійською компанією Rayner. Ми дуже вдячні компаніям за підтримку та допомогу, також використовуємо свої власні розхідні матеріали! Приймаємо пацієнтів за попереднім записом в центрі інформації та реєстрації, також проводимо консультації он-лайн. Інформація на нашому сайті https://eyes.ua/ та за телефонами:

+38(044) 2307070

+38(068) 2307070

+38(099)230 7070

Ми виконуємо свій професійний обов’язок і будемо залишатись на робочому місці постійно. З повагою, засновниця Британського офтальмологічного центру Наталія Фостер.