Військовий аеродром у Таганрозі був під обстрілом

У вівторок, 1 березня, у російському місті Таганрог, що у Ростовській області, стався вибух на військовому аеродромі. За повідомленнями очевидців, у літак Іл-76 влучила ракета, він загорівся. На відео, поширених в соцмережах, справді видно літак, з якого іде дим, проте ідентифікувати клас літака з відео у телеграм-каналі видання Фокус неможливо.

В українських телеграм-каналах, що висвітлюють російську агресію проти України, зазначається, що, імовірно, в аеродром на Маріупольському шосе в Таганрозі влучила українська ракета. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Водночас російські ЗМІ повідомляють із посиланням на власні джерела, що в Таганрозі збили українську ракету, а внаслідок вибуху постраждали вантажні контейнери. Невідомі джерела російських ЗМІ заявляють, що транспортник Іл-76 не постраждав.

Іл-76 – військово-транспортний літак, розроблений у радянському союзі у 1971 році для військових потреб. Він може підняти до 200 тонн вантажів.

Таганрог розташований у Ростовській області Росії, порт на березі Таганрозької затоки Азовського моря. Відстань від Таганрога до українського Маріуполя становить приблизно 100 км.