«Відтепер жодних полонених. Подзвоніть мамі востаннє»: Командування сил спецоперацій ЗСУ звернулось до російських військових

Про це повідомляє офіційний Facebook командування сил спецоперацій ЗСУ.

«Братство ССО України передає привіт російським артилеристам! Ми вас вітаємо: після того, як ви накрили найжорстокішими обстрілами наші мирні міста, наших рідних, дітей, близьких – ви, черв’яки, стали нашою метою номер один. Пояснюємо вам, Ваньки: ви начебто далеко і стріляєте за цілями яких не бачите. Не бачите маленьких діток, старих, будинки, дитячі садки, школи та лікарні – все це для вас просто цілі. Стільнули, полетіло, потрапили — за*бісь, правильно пацани? А тепер дивіться, черв’яки: ви своїх цілей не бачите і вам відтак начебто легше. Але повірте: легше вам мерзоту вже не буде ніколи. Інформація щодо вас – вже у нас. А якщо по комусь ще немає, то це питання лічені хвилини», — йдеться у заяві сил спецоперацій ЗСУ.

Українці відзначили, що тепер жодних російських артилеристів брати у полон не будуть.

«Відтепер жодних полонених російських артилеристів більше не буде. Жодної пощади, жодне «будь ласка не вбивайте, я здаюсь» вже не пройде. Кожен розрахунок не має значення: командир, водій, навідник, що заряджає — будуть зарізані як свині. Ссите в штани, ми за вами вже прийшли. Подзвони мамі востаннє. Скажи, що скоро здохнеш, шакал. Ми не смерть, ми гірші!», — завершили заяву військові.