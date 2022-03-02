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Українська армія знищила командний пункт РФ під Чорнобилем

Збройні сили України знищили командний пункт російських військ у селі Дитятки, що в Іванківському районі Київської області. Село розташоване на в’їзді в Зону відчуження Чорнобильської АЕС. Про це повідомила пресслужба ЗСУ.

Зазначається, що начальник штабу 36 армії Східного військового округу РФ генерал-майор Сергій Нірков втік у Білорусь, у напрямку міста Мозир. При цьому свій особовий склад він залишив на знищення українською армією.

Водночас Генштаб ЗСУ повідомив, що на Чорнобильському напрямку російська армія намагалася розвинути наступ у напрямку Демидів та Ірпінь, але “втратила наступальний потенціал” і була зупинена.

2 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина
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