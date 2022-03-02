У Харкові бої біля військового шпиталю, висадку десанту не підтверджують

Про це повідомив голова обласної поліції Володимир Тимошко, передає «Суспільне«.

За його словами, наразі ситуація біля шпиталю під контролем, охорону посилили.

При цьому видання повідомляє, що підтверджень про висадку десанту РФ у Харкові наразі нема.

«Речники СБУ та СБ Харкова у коментарі Суспільному не підтвердили інформацію про нібито висадку російського десанту в місті», — сказано в повідомленні.

Також Суспільне.Харків повідомляє, що у танковому училищі, яке напередодні вночі піддалося авіаударам, дев’яту годину триває пожежа, чутно вибухи.