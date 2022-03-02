США повідомлять про закриття свого авіапростору для літаків РФ, — WSJ

Про це з посиланням на президента США Джо Байдена пише The Wall Street Journal.

«Сьогодні ввечері я оголошую, що ми приєднаємося до наших союзників у закритті американського повітряного простору для всіх російських рейсів — подальшої ізоляції Росії — і додаткового тиску на їхню економіку», — зазначив Джо Байден.

Укази набудуть чинності впродовж 2 березня. Вони означатимуть заборону польотів над США будь якому літаку, який належить, сертифікований, експлуатується, зареєстрований, зафрахтований, орендований або контролюється росіянином. Заборона стосується регулярних і чартерних пасажирських та вантажних рейсів.