«Відтепер жодних полонених. Подзвоніть мамі востаннє»: Командування сил спецоперацій ЗСУ звернулось до російських військових » Міноборони росії назвали цифру загиблих російських солдат Міністерство оборони Росії оголосило дані про втрати серед своїх військових, які беруть участь у вторгненні на територію України. За даними, які цитують російські державні ЗМІ, у Міноборони РФ визнають загибель 498 російських військових і поранення 1597. Українська влада каже, що втрати російських сил, за останніми даними, досягли 5840 (разом загиблих і поранених). Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає. Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України». У Міністерстві оборони Росії заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляють, що не обстрілюють українські міста. Спочатку там також заперечували загибель російських військових. Але 27 лютого офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков вперше визнав, що серед російських військовослужбовців в Україні є загиблі і поранені.