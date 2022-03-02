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Китай не приєднається до західних санкцій проти Росії

Про це заявив банківський регулятор Китаю, повідомляє Reuters.

Країна неодноразово критикувала санкції Заходу та називала їх «незаконними» та «односторонніми».

Китай відмовився засудити повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

«Що стосується фінансових санкцій, ми їх не схвалюємо, особливо санкції в односторонньому порядку, тому що вони погано працюють і не мають правових підстав», — заявив голова Комісії з регулювання банківської та страхової діяльності Китаю Го Шуцін.

«Ми не будемо брати участь у таких санкціях. Ми будемо продовжувати підтримувати нормальні економічні та торговельні обміни з відповідними сторонами», — сказав він.

За його словами, вплив санкцій на економіку та фінансовий сектор Китаю поки не надто значний, і загалом вони не матимуть великого впливу на КНР навіть у майбутньому.

2 марта, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина
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