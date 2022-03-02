Энергосистема Украина работает в изолированном режиме в условиях войны с РФ стабильно – Кабмин

Объединенная энергетическая система Украины в изолированном режиме и в условиях российской военной агрессии по состоянию на 12:00 среды работала стабильно, сообщается на странице в Кабинете министров в Facebook.

«По состоянию на 12:00 2 марта энергосистема Украины стабильно работает в автономном режиме. Частота сети поддерживается на уровне 50 Гц. В Украине работают все атомные, тепловые и гидроэлектростанции, контролируются критически важные объекты энергетической инфраструктуры.», – указано в сообщении.

Как проинформировали в Кабмине, в условиях военного положения и полномасштабной агрессии России НАЭК «Энергоатом» усилил контроль и определил исключительную приоритетность вопросов безопасности ядерных установок над всеми остальными. Нарушений условий безопасной эксплуатации на АЭС нет. При этом оборудование реакторных отделений энергоблоков, помещений и зданий электростанций, периметры защищенных зон и близлежащих территорий, а также особо важные объекты АЭС за пределами их защищенных зон находятся под усиленным наблюдением и контролем.

В свою очередь, по состоянию на 12:00 украинская ГТС продолжала обеспечивать потребности украинских потребителей, энергетики и промышленности, несмотря на военные действия.

«За вчерашние сутки, 1 марта, мы протранспортировали 73,4 млн куб. м газа в сети облгазов», – отметили в правительстве.

В целом газотранспортная инфраструктура работала без критических повреждений, однако оставались отключенными семь ГРС (газораспределительных станций – ИФ) на линии боевых столкновений.

Газоснабжающая компания «Нафтогаз Трейдинг» продолжает обеспечивать в полном объеме газоснабжение крупных потребителей.

Энергохолдинг «ДТЭК», со своей стороны, начал бесплатно поставлять электроэнергию медицинским учреждениям, военным и силовым структурам, а также производителям хлеба в Киеве, Донецкой и Днепропетровской областях. Также бесплатно электроэнергию будут получать учреждения силовых структур – Службы безопасности Украины, Министерства обороны, Министерства внутренних дел и других ведомств, обеспечивающих безопасность и общественный порядок.

По информации Кабмина, в результате российской агрессии в Киевской области по состоянию на 12:00 оставались обесточенными около 350 населенных пунктов. При этом во многих местах не удавалось наладить ремонтные работы из-за активных боевых действий. В общей сложности без газа оставалось 5087 абонентов.

Из-за многочисленных повреждений газопроводов произошло отключение абонентов в селе Богоявленка, Волновахского района Донецкой области. Речь идет о 407 абонентах.

«В настоящее время возобновить поставки в населенный пункт невозможно. В общей сложности без газа остается 5087 абонентов», — констатировали в Кабмине