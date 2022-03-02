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Диверсанти ставлять мітки біля об’єктів «Нафтогазу»

Біля газопроводів, що транспортують газ у Європу, були помічені диверсанти.

Про це сказав голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко в ефірі телеканалу «Рада», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Практично на всіх об’єктах були помічені диверсанти, які розставляють відповідні мітки. Ми точно не знаємо, для чого вони це роблять», — сказав Вітренко.

За його словами, працівники «Нафтогазу» прибирають та затирають мітки, аби мінімізувати ризики атак.

Водночас Україна вже попередила західних партнерів про ризики пошкодження газопроводів, додав очільник НАК.

2 марта, 2022 | Tags: , , | Category: Война, Новини українською, Новости, Россия, Украина
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