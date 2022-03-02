Army Times: США одобрили поставки ракет «Стингер» Украине

США впервые одобрили прямые поставки зенитных ракет «Стингер» Украине, сообщила газета Army Times.

В годы «холодной войны» ЦРУ тайно поставляло «Стингеры» афганским партизанам, сражающимся с советскими войсками.

Военное издание сообщило, что в виде «Стингеров» производства Raytheon Technologies украинские силы получат инструмент для борьбы с российскими вертолетами, которые используются для перевозки войск.

«Стингеры» станут частью поставок объемом 350 миллионов долларов, одобренных президентом США Джо Байденом на прошлой неделе, сообщила Army Times.

Решению США предшествовало заявление Германии о том, что она отправит Украине 500 ракет «Стингер» и 1000 единиц противотанкового оружия.

Страны Балтии также поставляли украинцам «Стингеры» с января, и для этого им пришлось получить разрешение США, указала Army Times.