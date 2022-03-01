Walt Disney призупиняє показ своїх фільмів у кінотеатрах РФ через її повномасштабне вторгнення в Україну

Про це йдеться в заяві компанії.

Враховуючи неспровоковане вторгнення в Україну та трагічну гуманітарну кризу, ми призупиняємо показ кінотеатрів у Росії, зокрема майбутнього «Почервоніння» від Pixar», — зазначили в Disney.

У компанії додали, що майбутні бізнес-рішення ухвалюватимуть на основі того, як розвиватиметься ситуація.

«Тим часом, враховуючи масштаби кризи біженців, що виникає, ми працюємо з нашими партнерами з неурядових організацій, щоб надати біженцям термінову та іншу гуманітарну допомогу», — зауважили в Disney.