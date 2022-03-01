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Україна збільшить поставки безпілотників Bayraktar з Туреччини, — Пристайко

Байрактар

Про це повідомляє Tele1.

Заяву про збільшення поставок Bayraktar зробив посол України в Британії Вадим Пристайко.

За його словами, Україна планує збільшити поставки винищувачів і відправила на навчання до Туреччини фахівців.

«У нас немає власного штурмового дрона, ми намагаємося виготовити такий тип, який має назву Камікадзе. До речі, використовуємо розвідувальні дрони з різних країн. Ми контактуємо з Туреччиною щодо нових ударних безпілотників… У нас достатньо операторів дронів, і вони зараз навчаються в Туреччині», — заявив посол України в Британії.

  • Нагадаємо, 28 лютого 28 лютого президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган зібрав уряд для обговорення повномасштабного нападу РФ на Україну та сценарії досягнення миру.
1 марта, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина
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