Близько 660 тисяч біженців виїхали з України за останні шість днів, — ООН ЕС квалифицируют Россию как «государство-изгой» » Україна збільшить поставки безпілотників Bayraktar з Туреччини, — Пристайко Україна домовилась з Туреччиною про збільшення поставок безпілотних літальних апаратів Bayraktar, які використовуються для знищення колон російської бронетехніки Про це повідомляє Tele1. Заяву про збільшення поставок Bayraktar зробив посол України в Британії Вадим Пристайко. За його словами, Україна планує збільшити поставки винищувачів і відправила на навчання до Туреччини фахівців. «У нас немає власного штурмового дрона, ми намагаємося виготовити такий тип, який має назву Камікадзе. До речі, використовуємо розвідувальні дрони з різних країн. Ми контактуємо з Туреччиною щодо нових ударних безпілотників… У нас достатньо операторів дронів, і вони зараз навчаються в Туреччині», — заявив посол України в Британії. Нагадаємо, 28 лютого 28 лютого президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган зібрав уряд для обговорення повномасштабного нападу РФ на Україну та сценарії досягнення миру.