Близько 660 тисяч біженців виїхали з України за останні шість днів, — ООН

Про це повідомляє Агентство ООН у справах біженців.

За останніми даними ООН, за останні шість днів з України в сусідні країни втекло близько 660 тис. біженців.

Такими темпами ситуація може стати найбільшою кризою біженців у Європі ХХІ століття, і Управління Верховного комісара ООН у справах біженців мобілізує ресурси для максимально швидкого та ефективного реагування.

Усі сусідні країни продовжують підтримувати свої кордони відкритими для біженців, які тікають з України. Більшість із них виїхали до Польщі, Угорщини, Молдови, Румунії, Словаччини, а також до інших європейських країн. Також відомо, що значна кількість українських біженців переїхала до Росії.

Ті, хто перетнули кордон з Польщею, розповідають, що провели на кордоні до 60 годин, а на в’їзд до Румунії стоять черги до 20 годин.

УВКБ ООН закликало уряди сусідніх країн продовжувати підтримувати доступ до території для всіх тих, хто втікає від війни: українців та громадян третіх країн, які проживають в Україні.