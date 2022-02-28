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Ядерні погрози Путіна для відволікання уваги – Джонсон

Путін

Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, коментуючи заяву Путіна про переведення сил стримування в особливий режим несення бойового чергування, передає CNN, повідомляє «Еспресо».

«Я сумніваюся, що Путін хоче зупинити війну чи піти, інакше це були б добрі новини. Нічого, що я раніше бачив у поведінці лідера Росії, не дозволяє думати, що він може бути щирим»,  відзначив британський лідер, коментуючи ядерні погрози Путіна.

Дії Путіна нічого доброго не принесуть Росії і Захід давно його про це попереджав, — наголосив Джонсон.

28 февраля, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина
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