У Києві діє 400 кілерів Путіна, які намагаються вбити Зеленського — The Times

Про це повідомляє The Times, передає «Еспресо».

«Група «Вагнер», ПВК, керована одним з найближчих союзників президента Путіна, п’ять тижнів тому прислала найманців з Африки з місією обезголовити уряд Зеленського в обмін на солідний фінансовий бонус», — йдеться в матеріалі.

Інформація про місію «вагнерівців» потрапила на стіл українського уряду в суботу вранці, а через кілька годин Київ оголосив 36-годинну комендантську годину, щоб очистити місто від російських диверсантів.

Мер Кличко попередив мирних жителів, що вони будуть вважатися диверсантами й ризикують бути ліквідованими, якщо з’являться на вулиці.