У Києві діє 400 кілерів Путіна, які намагаються вбити Зеленського — The Times

Терористам поставлено завдання вбити Президента України Володимира Зеленського, членів Кабінету міністрів, і підготувати ґрунт для взяття міста. За це їм обіцяють велику суму грошей.
Про це повідомляє The Times, передає «Еспресо».
«Група «Вагнер», ПВК, керована одним з найближчих союзників президента Путіна, п’ять тижнів тому прислала найманців з Африки з місією обезголовити уряд Зеленського в обмін на солідний фінансовий бонус», — йдеться в матеріалі.
Інформація про місію «вагнерівців» потрапила на стіл українського уряду в суботу вранці, а через кілька годин Київ оголосив 36-годинну комендантську годину, щоб очистити місто від російських диверсантів.
Мер Кличко попередив мирних жителів, що вони будуть вважатися диверсантами й ризикують бути ліквідованими, якщо з’являться на вулиці.
Leave a Reply