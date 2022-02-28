 
«  
  »

У Києві діє 400 кілерів Путіна, які намагаються вбити Зеленського — The Times

Терористам поставлено завдання вбити Президента України Володимира Зеленського, членів Кабінету міністрів, і підготувати ґрунт для взяття міста. За це їм обіцяють велику суму грошей.

Про це повідомляє The Times, передає «Еспресо».

«Група «Вагнер», ПВК, керована одним з найближчих союзників президента Путіна, п’ять тижнів тому прислала найманців з Африки з місією обезголовити уряд Зеленського в обмін на солідний фінансовий бонус», — йдеться в матеріалі.

Інформація про місію «вагнерівців» потрапила на стіл українського уряду в суботу вранці, а через кілька годин Київ оголосив 36-годинну комендантську годину, щоб очистити місто від російських диверсантів.

Мер Кличко попередив мирних жителів, що вони будуть вважатися диверсантами й ризикують бути ліквідованими, якщо з’являться на вулиці.

28 февраля, 2022 | Category: Новости, Россия, Украина
function checkLoginState() { FB.getLoginStatus(function(response) { statusChangeCallback(response); }); }

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  