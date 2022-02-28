СБУ: Ще одна партія окупантів, які потрапили в полон до українських силовиків (відео)

Служба безпеки України опублікувала відеозапис щодо чергової партії загарбників, яких взяли у полон українськими силовиками, зокрема, їхніх зізнань і розмов із матерями.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

«Загарбники здалися після того, як їхню колону розгромили під Запоріжжям.

Чомусь бажання скласти зброю виникло лише після того, як їх підбили. А зараз вороги розказують, що воювати не хотіли.

Під запис СБУ горе-вояки телефонують своїм батькам у РФ і розповідають, що тут таки війна, а не “спецоперація на Донбасі”, як це подається в російських новинах. На фоні – стурбований материнський голос і сльози».

Наразі вживаються всі заходи, щоб встановити повний ланцюжок винних.