СБУ: Ще одна партія окупантів, які потрапили в полон до українських силовиків (відео)

Служба безпеки України опублікувала відеозапис щодо чергової партії загарбників, яких взяли у полон українськими силовиками, зокрема, їхніх зізнань і розмов із матерями.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
«Загарбники здалися після того, як їхню колону розгромили під Запоріжжям.
Чомусь бажання скласти зброю виникло лише після того, як їх підбили. А зараз вороги розказують, що воювати не хотіли.
Під запис СБУ горе-вояки телефонують своїм батькам у РФ і розповідають, що тут таки війна, а не “спецоперація на Донбасі”, як це подається в російських новинах. На фоні – стурбований материнський голос і сльози».
Наразі вживаються всі заходи, щоб встановити повний ланцюжок винних.
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